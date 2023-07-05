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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مسافران يقتحمان مطار بتركيا ويسببان حالة هلع .. فيديو

مطار تركيا
مطار تركيا

اقتحم عدد من المسافرين المتأخرين، بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي، مسببين حالة من الفوضي أسفر عنها تأخير الرحلة.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيها أحد المسافرين وهو يقفز من على علو بضعة أمتار من الممر المخصص لنقل الركاب إلى أرض المطار، من دون أن يلحق به أي أذى، فيما علق الآخر في الممر وتم سحبه.

 

تأخر المسافران عن الموعد المحدد، أسفر عنه حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.

 

وألقت السلطات الأمنية القبض على الراكبين، بعد محاولتهما إجبار طاقم الطائرة على السماح لهما بالصعود، وتم التحقيق معهما فيما لم تتأثر حركة الطيران في المطار.

 

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