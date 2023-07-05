مسافران يقتحمان مطار بتركيا ويسببان حالة هلع .. فيديو
اقتحم عدد من المسافرين المتأخرين، بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي، مسببين حالة من الفوضي أسفر عنها تأخير الرحلة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيها أحد المسافرين وهو يقفز من على علو بضعة أمتار من الممر المخصص لنقل الركاب إلى أرض المطار، من دون أن يلحق به أي أذى، فيما علق الآخر في الممر وتم سحبه.
تأخر المسافران عن الموعد المحدد، أسفر عنه حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.
وألقت السلطات الأمنية القبض على الراكبين، بعد محاولتهما إجبار طاقم الطائرة على السماح لهما بالصعود، وتم التحقيق معهما فيما لم تتأثر حركة الطيران في المطار.