مسافران يقتحمان مطار بتركيا ويسببان حالة هلع .. فيديو

اقتحم عدد من المسافرين المتأخرين، بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي، مسببين حالة من الفوضي أسفر عنها تأخير الرحلة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيها أحد المسافرين وهو يقفز من على علو بضعة أمتار من الممر المخصص لنقل الركاب إلى أرض المطار، من دون أن يلحق به أي أذى، فيما علق الآخر في الممر وتم سحبه.

What the...... 🤔🤣



This happened at the Sabiha airport in Istanbul. #AnadoluJet flight#A321NEO was already on the pushback to Tel Aviv when 2 people arrived late. They entered thru the aero bridge & jumped with intention of boarding the plane. Arrested later.#aviation pic.twitter.com/KGBabXzYDC — 𝙍𝙖𝙜𝙝𝙖𝙫𝙖𝙣 🌈 (@RaghavanO7) July 4, 2023

تأخر المسافران عن الموعد المحدد، أسفر عنه حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.

وألقت السلطات الأمنية القبض على الراكبين، بعد محاولتهما إجبار طاقم الطائرة على السماح لهما بالصعود، وتم التحقيق معهما فيما لم تتأثر حركة الطيران في المطار.