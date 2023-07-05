الدولة حولت المناطق غير الآمنة إلى جاذبة للاستثمار (فيديو)

قال خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الدولة تحركت من أجل القضاء على المناطق غير الآمنة".

وأشاد خالد صديق خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن" مساء اليوم الأربعاء، بمجهودات الدولة المبذولة من أجل تطوير المناطق غير الآمنة.

منطقة سور مجرى العيون يتم تطويرها على أعلى مستوى

وأضاف خالد صديق: "منطقة سور مجرى العيون يتم تطويرها على أعلى مستوى وأصبحت مقصدا سياحيا ومقصدا سكنيا راقيا، ومثلث ماسبيرو تم تطويره على أعلى مستوى وأصبح جاذبا للاستثمار وبه فرص استثمارية مرتفعة ".

وأردف:" يتم تحويل المناطق غير الآمنة من مناطق تحديات إلى مناطق جاذبة للاستثمار "، مضيفا:" منطقة حدائق الفسطاط ستكون من الحدائق العالمية المعدودة على مستوى العالم ".

وتابع:" مسمى الجمهورية الجديدة يتم تطبيقه على أرض الواقع "، مضيفا:" يتم العمل على بناء الإنسان المصري بشكل كامل ".

وأكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية، التي تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضارية متميزة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المُخططة، أصبحت مثار فخر للمصريين.

جاء ذلك على هامش توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة "هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع على عقد الشراكة كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، وسام دياب، مدير التطوير بمجموعة "هيلتون".

وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة "هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق "دوبل تري- Double Tree" في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق"دوبل تري" في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

كما أنه من المُقرر تشغيل فندق "هيلتون سور مجرى العيون" نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي تشمل قاعات احتفالات،و جيم، وسبا، وحمام سباحة، ومطاعم.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا في الماضي "عشوائيتين" ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، ولكن الدولة بذلت فيها جهودًا غير مسبوقة، وحدثت فيهما نقلة حضارية، شجعت كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما