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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"خطة النواب" تشيد بقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة .. نقلة مهمة لتشجيع الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أن التعديلات المقررة تأتى اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

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الاتحاد العام للمصريين يلتقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب

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وذكر محسب  أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية فى توجه الدولة للحياد التنافسى ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية، موضحا أن القانون يعد أحد التوصيات الهامة التى خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التى ترأسها، حيث اجتمع الحضور على عدد من التوصيات الهامة كان على رأسها هذه الخطوة، موجها الشكر للدولة على الاستجابة لها.

وأوضح  محسب، أن مشروع القانون الذى من المقرر مناقشته اليوم، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يعتبر تفعيل سريع من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة فى تحسين المنلاخ والاستثمارى وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال الفترة القادمة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى. 

وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وشدد  محسب على أهمية هذه التعديلات وأنها تساهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص فى السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصرى، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة فى الاقتصاد المصرى، والاستفادة من الفرص المتاحة فى مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستساهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

الجريدة الورقية