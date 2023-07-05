إسعاد يونس تنفي امتلاكها فندق بالغردقة

نفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ما تردد حول امتلاكها فندق في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مطالبة بعدم الزج بإسمها في أي اخبار لها علاقة بأي واقعة في الفندق.

وغردت إسعاد يونس عبر حسابها على تويتر: "تردد إسمي في عدة اخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، وأؤكد انني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة وليس لدي أي معلومات عن الواقعة".

وأضافت، "لن أقاضي أحدًا لا أعرف من هو، رجاء توخي الحقيقة قبل اطلاق اخبار على عواهنها، شكرا".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأحد الفنادق في مدينة الغردقة، وحدوث بعض المناوشات بين النزلاء والعاملين بالفندق.

وقال ناشرو الفيديو، إن مشاجرة نشبت بين ملاك الوحدات وبعض النزلاء بالفندق على خلفية خلاف حول تأجير الغرف للمصطافين.

يظهر في الفيديو، مجموعة من الناس يخرجون من باب ردهة الفندق لمساحة مفتوحة، ويفصل بينهم ما يبدو أنهم عمال بالفندق، بسبب الملابس الموحدة التي يرتدونها.

وتطورت المناوشات لاشتباك بالأيدي بين طرفي المشكلة، وتراشقوا بالكراسي المخصصة لمساحة تناول الطعام.

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