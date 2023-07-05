ابنة رجاء الجداوي في ذكرى وفاتها.. أمى تقبلت الموت بصدر رحب

يحل اليوم الذكرى الثالثة على وفاة الفنانة رجاء الجداوي، ورغم ذلك لم تغب عن ذاكرة محبيها وجمهورها، ولم يكن رحيلها عاديًا؛ إذ عانت في .الفترة الأخيرة خلال حياتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، دخلت على أثره للمستشفى لتخرج منه إلى مرقدها الأخير

وفي هذا الصدد، استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا عن حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي لُقبت بـ"أيقونة الشياكة"، وذلك في ذكرى وفاتها.

دائمة التجدد

وقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية مع القناة، إن والدتها كانت نشيطة ودائمة التجدد، ولا تطلب مساعدة من أحد أبدا، موضحة : "دائما كانت تتحدى الظروف، وتقوى على الحياة، وتمدنا بالطاقة الإيجابية".

وأضافت أن والدتها كانت تلقب حفيدتها "روضة" بـ"نور العين"، وكانت دائمًا تتقبل فكرة الموت بكل رضا ولا تخشاه، ولكنها كانت ترغب بأن تستمر في العيش من أجل أسرتها فقط.