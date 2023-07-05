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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المخابرات الروسية تضع يدها على البيانات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا

علم روسيا وأوكرانيا
علم روسيا وأوكرانيا

تصل جميع البيانات التي تشاركها الولايات المتحدة مع أوكرانيا إلى المخابرات الروسية، وذلك نقلا عن مجلة نيوزويك الأمريكية.

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وذكرت المجلة نقلًا عن المصدر الاستخباراتي، أن الاستخبارات الروسية تعمل بنشاط في أوكرانيا، ومن المفترض أن كل شيء تقريبًا تشاركه الولايات المتحدة مع أوكرانيا يقع أيضًا في أيدي المخابرات الروسية.

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وأكدت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن الولايات المتحدة حددت عملاء المخابرات الروسية في الحكومة والجيش الأوكرانيين.

وأضافت، أن لقد رجال الاستخبارات الأمريكية، كشفوا عملاء استخبارات روس داخل الحكومة الأوكرانية وداخل الجيش، وكذلك في أجزاء أخرى كثيرة من السلسلة.

ولفتت المجلة، إلى أن ضباط المخابرات الروسية يعملون بنشاط في بلدان أخرى في أوروبا الشرقية، وأن هناك أنشطة استخباراتية أمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن وكالة المخابرات المركزية تستخدم بولندا كمركز تتواصل من خلاله مع عملائها في روسيا وأوكرانيا.

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