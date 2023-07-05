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الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

تكنولوجيا

عودة القطة المومياء.. رحلة إلى مصر القديمة في لعبة جوجل

عودة القطة المومياء
عودة القطة المومياء

كان لدى المصريين القدماء اعتقاد بأنّ للحيوانات دور مهم في الحياة الآخرة. فقد كانت القطط ترمز إلى "باستت" – وهي إحدى آلهة القدماء المصريين – وكانت مبجّلة إلى حدّ بعيد من قبلهم، حتى أنّها كانت في بعض الحالات تُحنّط قبل دفنها كحيوانات أليفة كتقدمة للآلهة أو بصفتها إلهة بنفسها.


لعبة فيديو على منصة Google للفنون والثقافة


في لعبة عودة القطة المومياء، ستكون الشخصية هي القطة المومياء التي أعادتها الألهة باستت إلى الحياة. وستكون المهمة تجميع العناصر المفقودة التي يحتاجها الفرعون في حياته الآخرة وذلك في سباق مع الوقت. وفي المراحل الخمس، ستواجه الشخصية في اللعبة عقبات مستوحاة من حياة المصريين القدماء ومعتقداتهم، وذلك خلال الوقت القصير الذي تملكه على الأرض.

ما المطلوب لضمان حياة أبدية سعيدة؟


كان الفراعنة المصريون القدماء والأشخاص الرفيعة المستوى يُدفَنون مع مجموعة متنوعة من العناصر الفاخرة، مثل قطع الأثاث والمجوهرات والثياب والمأكولات وتماثيل الأوشابتي (وهي تماثيل خَدم صغيرة) لضمان حياة آخرة مريحة للمتوفي. معظم عناصر الدفن، مثل التمائم وكتب الموتى كانت توضع داخل التابوت أو حوله، لتسهيل الرحلة إلى الحياة الآخرة وتوفير الحماية الروحية.
يمكنكم بدء المغامرة الآن وتعرّف المزيد عن مصر القديمة عبر "Google للفنون والثقافة".

الجريدة الورقية