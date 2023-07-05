بروتوكول لرفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتورعاصم الجزار وزيرالإسكان، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة يهدف إلى التدريب وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب والتوعية، لرفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما قد ينتج عنها من مخاطر، بالتوازي مع تطوير القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"،

وتلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقريرًا تنفيذيًا شاملًا يتضمن آخر المستجدات بشأن تنفيذ تدريب الدفعة الرابعة من بروتوكول التعاون والذي يستهدف 6 محافظات من المحافظات المدرجة ضمن المبادرتين الرئاسيتين وهي (الشرقية، المنوفية، الأقصر، سوهاج، قنا، أسيوط)، بإجمالي 894 مستفيدًا من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، وبذلك يصل إجمالي عدد المستفيدين من الدفعات الأربعة المخصصة لتنفيذ بروتوكول التعاون في مرحلته الأولى إلى 2711 مستفيدًا بزيادة 11 مستفيدًا عن الإجمالي المستهدف في تلك المرحلة والمقدر بإجمالي 2700 مستفيد.

وفي نفس السياق، ذكر التقرير في ختامه، أن كل متدرب سيحصل في نهاية التدريب على عدد من المزايا، وهي شهادة حضور التدريب من وزارتي الهجرة والإسكان، معتمدة من جهة التدريب الحرفي في التخصص الذي تدرب فيه، ومقابل مادي عن كل يوم حضور فعلي، وبالطو وحذاء رياضي، وشنطة عدة مماثلة للعدة التي تدرّب عليها.

وأفاد التقرير أيضًا بأنه في إطار متابعة رئيس الجمهورية الدورية للبرامج التدريبية والأنشطة التي تنفذ خلال المبادرتين الرئاسيتين، فقد تم إجراء كشف طبي شامل لكافة المتدربين وتقديم التوعية الطبية لهم خلال تنفيذ فعاليات التدريب.

يشار إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الهجرة والإسكان يستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة من خلال التدريب الحرفي، والتأهيل على الانتقال لسوق العمل، والتشجيع على العمل الحر وريادة الأعمال.