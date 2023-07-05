محافظ الشرقية: استمرار توريد محصول القمح للصوامع والشون

وتوريد ٥٣٣٦٦٧ طنًا حتى اليوم..

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٢٥ طنا و ٥٩٢ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٣٦٦٧ طنا و ٧٣٤ كيلو قمح.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، ولإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك أضافت وكيلة وزارة التموين لأن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة بلغت ١٠٢٧١ طنا والكميات التي تم ظبطها بلغت ٩١٥ طنا وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضرا.