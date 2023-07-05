عاجل
المخابرات الروسية تضع يدها على البيانات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا أليكسيس سانشيز يقترب من الدوري السعودي هزّة أرضية جديدة تضرب تركيا باريس سان جيرمان يُثير الجدل قبل مؤتمر إنريكي
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"..

"الهجرة" تعلن انتهاء المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وهو البرنامج الذي يتضمن مكونين أساسين وهما التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، ومكون التدريب الحرفي والسلامة المهنية على تخصصات (أعمال الكهرباء، أعمال نجارة العمارة، أعمال السباكة، أعمال الدهانات، أعمال المباني).

txt

وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية في الخارج بذكرى ثورة 30 يونيو

txt

وزيرة الهجرة والملحق العمالي السعودي يطلقان حملة توعية للراغبين في السفر للمملكة

وتابعت الوزيرة: “يختص المكون الأول من التدريب بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومدة التدريب فيه يومين، يتم فيهما عرض المخاطر التي يتعرض لها المهاجر بشكل غير شرعي وكذلك مناقشة العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية والأسباب التي تؤثر في قرار الشاب بالهجرة غير الشرعي".

وأضافت الوزيرة أنه يتم شرح البدائل الإيجابية الآمنة من خلال أهمية التدريب الحرفي والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وعرض للجهود التي تبذلها الدولة في نشر الوعي وتحقيق التنمية المجتمعية، فيما يختص المكون الثاني بالتدريب الحرفي ومدة التدريب تصل إلى 28 يومًا تدريب فعلي يتدرب فيها الشاب على الحرفة التي يقوم باختيارها من تخصصات (أعمال الكهرباء، أعمال نجارة العمارة، أعمال السباكة، أعمال الدهانات، أعمال المباني)، في إطار الأعمال التي يتم تنفيذها بمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وبالمحافظات المنفذ بها في مبادرة "مراكب النجاة".

txt

وزيرة الهجرة تكشف عدد المصريين الناجين من غرق قارب اليونان

txt

وزيرة الهجرة تتفقد مركز شركة سيمنز للتدريب في مجال الطاقة

وقد تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقريرًا تنفيذيًا شاملًا يتضمن آخر المستجدات بشأن تنفيذ تدريب الدفعة الرابعة من بروتوكول التعاون والذي يستهدف 6 محافظات من المحافظات المدرجة ضمن المبادرتين الرئاسيتين وهي (الشرقية، المنوفية، الأقصر، سوهاج، قنا، أسيوط)، بإجمالي 894 مستفيدًا من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، وبذلك يصل إجمالي عدد المستفيدين من الدفعات الأربعة المخصصة لتنفيذ بروتوكول التعاون في مرحلته الأولى إلى 2711 مستفيدًا بزيادة 11 مستفيدًا عن الإجمالي المستهدف في تلك المرحلة والمقدر بإجمالي 2700 مستفيد.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

مواد متعلقة

النائبة أميرة أبو شقة تفوز ببطولة الجمهورية لرماية الإسكيت

الرعاية الصحية بالأقصر: استقبال 13 ألف حالة طوارئ خلال العيد

سها جندي والجزار يتلقيان تقريرًا عن آخر مستجدات مكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الألمانية

اقتصادية النواب توافق على تعديلات قانون الاستثمار
الجريدة الورقية