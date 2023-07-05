"الهجرة" تعلن انتهاء المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل

في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"..

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وهو البرنامج الذي يتضمن مكونين أساسين وهما التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، ومكون التدريب الحرفي والسلامة المهنية على تخصصات (أعمال الكهرباء، أعمال نجارة العمارة، أعمال السباكة، أعمال الدهانات، أعمال المباني).

وتابعت الوزيرة: “يختص المكون الأول من التدريب بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومدة التدريب فيه يومين، يتم فيهما عرض المخاطر التي يتعرض لها المهاجر بشكل غير شرعي وكذلك مناقشة العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية والأسباب التي تؤثر في قرار الشاب بالهجرة غير الشرعي".

وأضافت الوزيرة أنه يتم شرح البدائل الإيجابية الآمنة من خلال أهمية التدريب الحرفي والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وعرض للجهود التي تبذلها الدولة في نشر الوعي وتحقيق التنمية المجتمعية، فيما يختص المكون الثاني بالتدريب الحرفي ومدة التدريب تصل إلى 28 يومًا تدريب فعلي يتدرب فيها الشاب على الحرفة التي يقوم باختيارها من تخصصات (أعمال الكهرباء، أعمال نجارة العمارة، أعمال السباكة، أعمال الدهانات، أعمال المباني)، في إطار الأعمال التي يتم تنفيذها بمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وبالمحافظات المنفذ بها في مبادرة "مراكب النجاة".

وقد تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقريرًا تنفيذيًا شاملًا يتضمن آخر المستجدات بشأن تنفيذ تدريب الدفعة الرابعة من بروتوكول التعاون والذي يستهدف 6 محافظات من المحافظات المدرجة ضمن المبادرتين الرئاسيتين وهي (الشرقية، المنوفية، الأقصر، سوهاج، قنا، أسيوط)، بإجمالي 894 مستفيدًا من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، وبذلك يصل إجمالي عدد المستفيدين من الدفعات الأربعة المخصصة لتنفيذ بروتوكول التعاون في مرحلته الأولى إلى 2711 مستفيدًا بزيادة 11 مستفيدًا عن الإجمالي المستهدف في تلك المرحلة والمقدر بإجمالي 2700 مستفيد.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".