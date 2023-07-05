الجالية المصرية بإيطاليا تشارك القنصلية بميلانو الاحتفال بذكرى 30 يونيو.. صور

احتفل أبناء الجالية المصرية من مختلف أقاليم شمال إيطاليا وبعض رجال الدين، مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى ميلانو بذكرى العيد القومي لمصر وثورة 30 يونيو المجيدة، في حضور عدد كبير من المسئولين الايطاليين.

أقيم الاحتفال في استاد سانسيرو الشهير بمدينة ميلانو، وبحضور عدد كبير من المسئولين الايطاليين، وعلى رأسهم: "دكتور رافائيلي كاتانيو" وكيل وزارة عن إقليم لومبارديا، مفوض للعلاقات الدولية والأوروبية وعدد من المرافقين لسيادته، كان في استقبالهم السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام، والسفير خالد طه، مساعد وزير الخارجية، وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالقنصلية العامة في ميلانو.

الاحتفاء بذكرى العيد القومي المصري وثورة 30 يونيو

شارك أيضا فى الاحتفال بذكرى العيد القومي المصري وثورة 30 يونيو ممثلون من مختلف مؤسسات الدولة الإيطالية و البعثات الدبلوماسية فى ميلانو، كما شارك أيضا مسئولون بقطاعات السياحة والاستثمار والتجارة، وإبراهيم يونس، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، ومجموعة تحالف من أجل مصر، والمنتدى المصري بإيطاليا برئاسة الدكتور وائل عبد القادر، وسناء مغازي رئيس جمعية لوتس بميلانو، ورموز العمل العام في إقليم لومبارديا، الدكتور أشرف الزيات، وأشرف النجار، ومحمد الشيخ وعلى بدير، ومصطفى طلبة، محمد التوركي، وعلى حرحش.



وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لكل من مصر وإيطاليا، في اجواء سعيدة، يملؤها الحماس والبهجة، في صفوف الحضور من الجانبين المصري والإيطالي، حينما استمتع الجميع بترديد النشيد الوطني للبلدين ثم التصفيق وتبادل التهنئة لمصرنا الغالية، قيادة وشعبا.





وأكدت السفيرة منال عبد الدايم، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو، خلال كلمتها على الصلة الوطيدة التى تربط الدولتين والتبادل التجاري بينهما، وعمق العلاقات التاريخية، المصرية الإيطالية، وكذا حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات و التعاون فيما بينهما، فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

قنصل مصرفي ميلانو: لاننسى الدور المهم الذى لعبته ثورات مصر فى تاريخ مصر الحديث

وتضيف القنصل العام: "لاننسى الدور المهم الذى لعبته ثورات مصر فى تاريخ مصر الحديث، وإلهامها للشعوب العربية والإفريقية لتحقيق تطلعاتها فى الاستقلال والتنمية لبلادها، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتستكمل طريق الإصلاح والتنمية الذى مهدته ثورة 23 يوليو".





وتناولت القنصل العام السفيره منال عبد الدايم خلال كلمة سيادتها، الإنجازات التي حققتها ولا زالت تحققها مصر، والتقدم الذى تم إحرازه فى عدد من مجالات التعاون الاقتصادى والثقافى والسياحى بين إيطاليا ومصر، واستمرار العمل بين الجانبين لدفع عجلة التعاون الى المستوى الذى يتناسب مع علاقات الصداقة بين البلدين.

ويثمن المسئول الايطالي ممثل اقليم لومبارديا الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات بين البلدين ودور القيادة السياسية في دعم سبل التقدم وتطور تلك العلاقات.

ويثمن كذلك دور القنصلية المصرية في حرصها على التعاون المستمر مع السلطات الإيطالية في كل مايفيد ويدعم العلاقات المصرية الايطالية، في ظل جالية مصرية قوية متماسكة، والتى تعتبر واحدة من أكبر الجاليات بالإقليم وأكثرها تميزا.

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