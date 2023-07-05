خروج ريكو حارس باريس سان جيرمان من العناية المركزة

أعلنت المستشفى التي يمكث فيها الإسباني سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، مغادرته العناية المركزة اليوم الأربعاء.



وأكدت المستشفى أن الحارس الإسباني ريكو، سيواصل تعافيه من إصابته في الرأس بعد خروجه من الغيبوبة.



وسيواصل الحارس ريكو، تلقيه العلاج في مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية، والتي دخل لها يوم 28 مايو الماضي، بعد حادثة سقوطه عن جواده في مهرجان محلي.



شددت المستشفى في تقريرها لوسائل الإعلام، أن الحارس سيرجيو ريكو خرج من وحدة العناية المركز، بعدما كان تحت المتابعة والمراقبة الدقيقة خلال الأسابيع الخمسة التي كان فيها تحت رعاية فريق العناية المركزة إلى جانب أخصائيين آخرين".



وتابعت في تقريرها، أنه اعتبارًا من اليوم، نقل ريكو إلى جناح في المستشفى، وسيستمر في تلقى الرعاية الطبية والتمريضية من فريق آخر من المتخصصين في المستشفى.



كانت التقارير الصحفية الأخيرة أكدت في الأسبوع الماضي، أن ريكو أصبح واعي، ويتواصل مع من حوله بعد خروجه من الغيبوبة.



وتوج ريكو ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، مرتين مع إشبيلية وأنتقل إلى باريس سان جيرمان بصفقة دائمة في عام 2020، بعد موسم على سبيل الإعارة .





رسميُا.. باريس سان جيرمان يعلن نهاية رحلة جالتييه مع الفريق

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل مدربه كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق الباريسي، بشكل رسمي.

وتولى جالتييه، قيادة فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، وتوج معهم ببطولة الدوري الفرنسي، وكأس السوبر على حساب نانت.

أكد نادي باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي، أنه قرر بالاتفاق مع جالتييه فسخ عقده، مع التأكيد لاحترامه وتقديره للمدرب الذي كان ملتزمًا تمامًا في عمله مع الفريق الباريسي في الموسم الماضي.

ويعتبر لويس إنريكي المدرب الأقرب لقيادة باريس سان جيرمان خلفا لـ جالتييه، بعدما توصلت إدارة النادي الباريسي لاتفاق معه بشأن تدريب الفريق الفرنسي، ووتم استبعاد الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، كمرشح لخلافة الفرنسي كريستوف جالتييه في تدريب النادي الفائز ببطولة الدوري الفرنسي.

ولا يدرب لويس إنريكي أي فريق منذ إقالته من تدريب إسبانيا، بعد الإقصاء من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، على يد منتخب المغرب.







