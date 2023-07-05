مسلسل انهيار العقارات بالإسكندرية يدخل منطقة اللبان

انهيار جزئى لأحد العقارات وميل آخر مهدد بكارثة بالإسكندرية

حلقة جديدة من مسلسل انهيار العقارات مدينة الإسكندرية، وتحديدًا فى منطقة اللبان لتؤكد لنا أن مسلسل سقوط العقارات مستمر وأرقام العقارات المعرضة للانهيار متزايدة، رغم تقدم الكثير من أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة خصوص العقارات المهددة للانهيار، إلا أن لم يتحرك أحد بشأن العقارات الصادر لها قرار ترميم آخر، ولم يتحرك الحى أيضًا للمتابعة للحفاظ على أرواح المواطنين.

كان قد فؤجئ أهالى منطقة اللبان صباح اليوم، انهيار جزئى لأحد العقارات حيث حدث له انشطار بالعقار رقم 4 بشارع ابن جبير أمام رقم 6 بشارع ابن باجة باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

كانت إدارة الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد انهيار عقار جزئى لأحد العقارا ت بمنطقة اللبان مما تسبب فى تصدع بالعقار المجاور.

انتقل على الفور رجال الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين انشطار العقار وانهيار جزئى له مما تسبب فى حدوث تصدعات بالعقار المجاور.

وكشف الأهالى القاطنين بالعقار المجاور أن انهيار العقارات قصة لم تنتهِ حتى بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي كان الهدف منه التصالح مع المخالفات الآمنة إنشائيا ورفض التصالح مع العقارات غير سالمة إنشائية مع إزالتها لحماية أرواح المواطنين.

وبالرغم من صدور القانون وإجراء بعض التعديلات عليه الآن فى البرلمان، إلا أن هذا لم ينه مسلسل انهيار العقارات الذى يكشف مع سقوط كل عقار قصة فساد فى المحليات سواء كان فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع العقار المخالف أو بالسماح للمخالفة والتغاضي عنها .

وقامت رئيسة الحى الجمرك المهندسة نهى أحمد خليفة، بتكليف القيادات للتوجة إلى العقارلمعاينته، وقامت مباحث المرور بوضع الحواجز لحماية المارة، قامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة بحارة النجاة وفتح الطريق.

وجاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الرصد البيئى، المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، إدارة المشروعات، فيما قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان،

من جانب آخر أجرت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك جولة لمتابعة شكاوى المواطنين والخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط.

وبدأت الجولة بالعقار الكائن 19 ابن العربى، اللبان وتابعت الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه العقار المائل بالإخلاء الإدارى تمهيدًا لتنفيذ الإزالة، كما توجهت إلى العقار 18 شارع سيدى الواسطى، باللبان، تمت المعاينة وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضى محلات ودورين علويين والعقار خالٍ من السكان عدا المحلات، وسقوط جزء من سور السطح، وباقى السور يمثل خطورة على المارة وتم إزالة الأجزاء المعلقة من سور السطح، والعقار صادر له قرار هدم رقم 12 لسنة 2015.

قالت رئيس حي الجمرك، إن الحي أصدر قراراً إداريًا بالإخلاء الفوري للعقار الكائن بـ 19 شارع ابن العربي بمنطقة اللبان بسبب حدوث ميل واضح به، أشارت رئيس حي الجمرك، إلى أنه جرى تكليف لجنة هندسية لمعاينة العقار والتي اتخذت قرارًا بإخلاء المبنى من قاطنيه وإزالة المبنى حيث يشكل خطورة عليهم وعلى العقارات المجاورة.

وأكدت رئيس الحي، أنه سيتم البدء الفوري في هدم العقار عقب الانتهاء من الإخلاء الإداري للعقار، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم.

وأكدت النائبة الوفدية سوسن، حافظ عضو مجلس النواب، أن مشهد انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية مزعج جدًا وعار على الجميع، وعلينا جميعًا أن نتحرك لإيقاف مسلسل انهيار العقارات، منوهًا بأنه لابد أن يكون هناك تحرك من الحكومة وحصر أعداد العقارات وتحرك سريع، حتى لا نشهد هذا المشهد مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذه العقارات صدرت لها قرارات إزالة وقرارات بالترميم، ولابد أن يكون هناك تعامل سريع وتكون هناك خطة إخلاء للعقارات المهددة للسقوط.