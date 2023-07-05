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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر يسافر إلى البحرين للمشاركة ببطولة العالم للشباب للكرة الطائرة

منتخب شباب الكرة
منتخب شباب الكرة الطائرة

سافر منتخب مصر الوطني للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عاما، إلى مملكة البحرين صباح اليوم الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 17 يوليو الجاري.

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وائل قنديل رئيسا لبعثة منتخب مصر

يترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، و مصطفى هلال مدربًا عامًا، و أحمد سعيد محللًا تقنيًا، و الدكتور محمد يونس طبيبًا.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم 

 

ياسين محمد وعمر عابد وزياد أسامة وأحمد ياسر وعبدالرحمن محمد وأحمد إبراهيم وعبدالله إبراهيم و حازم أشرف وعلي وائل وعمرو أحمد وحمزة حمدي وياسين أشرف.

 

ويتواجد منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كل من منتخب إيطاليا ومنتخب البرازيل و منتخب المكسيك.

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