منتخب مصر يسافر إلى البحرين للمشاركة ببطولة العالم للشباب للكرة الطائرة

سافر منتخب مصر الوطني للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عاما، إلى مملكة البحرين صباح اليوم الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 17 يوليو الجاري.

اقرأ أيضًا..

وائل قنديل رئيسا لبعثة منتخب مصر

يترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، و مصطفى هلال مدربًا عامًا، و أحمد سعيد محللًا تقنيًا، و الدكتور محمد يونس طبيبًا.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم

ياسين محمد وعمر عابد وزياد أسامة وأحمد ياسر وعبدالرحمن محمد وأحمد إبراهيم وعبدالله إبراهيم و حازم أشرف وعلي وائل وعمرو أحمد وحمزة حمدي وياسين أشرف.

ويتواجد منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كل من منتخب إيطاليا ومنتخب البرازيل و منتخب المكسيك.

منتخب مصر، البحرين، بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة، بطولة العالم للشباب، اتحاد الكرة الطائرة.