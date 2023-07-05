أورنچ تحصد شهادة GEEIS الدولية للمساواة بين الجنسين للمرة الرابعة على التوالي

حصلت أورنچ مصر على الشهادة الأوروبية الدولية للمساواة بين الجنسين GEEIS للمرة الرابعة علي التوالي، في ظل تحقيقها لمعاييرGEEIS الدولية الهادفة إلى المساواة والتنوع بين الجنسين، وتقديراً لممارسات الشركة في مجال الموارد البشرية التي تعزز المساواة بين الجنسين وتعزيز اكتشاف المواهب وتطويرها بناء على الخبرة والكفاءة.

ويؤكد الحصول هذه الشهادة للمرة الرابعة، نجاح جهود الشركة في توفير بيئة عمل مثالية للموظفين، وتقديم نموذج ملهم في السوق المصرية لاحترام المساواة بين الموظفين وما يترتب على هذا السلوك من خلق فرق عمل أكثر سعادة وإخلاصا للعمل وتركيزا على تحقيق الأهداف المأمولة للمؤسسة والعملاء، كما يضع مصر ضمن صدارة الأسواق العالمية التي تعمل فيها اورنچ وخاصة في فرنسا، بولندا، رومانيا، إسبانيا، بلجيكا.



وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ عماد السنباطي نائب رئيس شركة أورنچ مصر لقطاع الموارد البشرية عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: "نحن فخورون بهذا الاعتراف الدولي للمرة الرابعة بما يدعم قيادة اورنچ للسوق في هذا المجال كونها أول شركة اتصالات تحصل عليها في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وانطلاقاً من دورها ومكانتها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يبذل كافة الجهود من أجل توفير بيئة عمل داعمة لجميع الموظفين تحارب أي شكل من أشكال التحيّز وتعمل علي ضمان المساواة بين الجميع، بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم الثقافية أو أي عوامل أخرى".