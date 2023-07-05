إحالة 124 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 124 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة والجمالية ومنية النصر وبني عبيد وبلقاس وشربين وطلخا ونبروه وجمصة ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى المجالات وقطاعات المرافق والخدمات كافة وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

أكد التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 104 من العاملين منهم مسئولي وحدة الغسيل الكلوي بالعزيزة مركز المنزلة، والوحدة الصحية بقرية بلقاس خامس بمركز بلقاس.

وجدت مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور، ومنهم العاملين العاملين المتغيبين والمنقطعين عن العمل وتاركي العمل بدون إذن بكل من مستشفي المنزلة المركزي ومستشفي الجمالية المركزي ومستشفي نبروه المركزي والوحدة الصحية بميت مرجا سلسيل بالجمالية ومستشفي طلخا المركزي ومستشفي جمصه المركزي ومستشفي شربين المركزي ومكتب صحة بطره مركز طلخا والوحدات الصحية بالعيادية مركز شربين وموسي شكري بمركز شربين والخزان ببلقاس وزيان والجزاير والسلسول ببلقاس.

شمل التحقيق عدد 12 من مسئولي مراكز شباب وجدت مغلقة أثناء حملات المرور وتضم مركز شباب القطشة والجماملة بالمنزلة والطلمبات واليوسيفية وميت فارس ببني عبيد وبلقاس خامس ببلقاس والسلام بشربين وزيان بالستاموني والسماحية الكبري والخزان والجوهري والصريف وعصفور ببلقاس، كما شمل التحقيق عدد 8 من مسئولي الوحدات البيطرية وجدت مغلقة أثناء حملة التفتيش والمرور المذكورة، وقد شملت الوحدة البيطرية بالعزيزة والنسايمة بالمنزلة ومجزر الجمالية والإدارة والوحدة البيطرية بالجمالية، وكذلك الوحدات البيطرية في ميت عاصم ومجزر منية النصر.

كلَّف محافظ الدقهلية الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون إذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وفقًا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.