رصف شارع الجلاء بمركز ديروط ضمن خطة تحسين ورفع كفاءة الطرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري رصف شارع الجلاء بمركز ديروط ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً، مؤكداً على استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والامكانات المتاحة، مشددًا على اهتمامه بمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة لخلق السيولة المرورية وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الرصف التي يتم تنفيذها لضمان سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات الفنية لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وفي هذا الإطار قام محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة أعمال رصف شارع الجلاء بالمركز وتركيب ودهان البلدورات وبلاط الانترلوك بمشاركة حسام عبد الناصر وحسام الدين خديوي نائبا رئيس المركز ومسئولي الاشغالات وذلك طبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم لافتاً إلى متابعته لأعمال ومراحل الرصف والاشراف المباشر عليها بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط وحتى الإنتهاء من تلك الأعمال طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة مشيراً إلى العمل على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تباعاً ووفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.