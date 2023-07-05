رصد 226 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة وتجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 226 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 246 متهمًا ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 101,841 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 25,950 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,086 كيلوجرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 24,600 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,980 كيلوجرام كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,160 كيلوجرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 740 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 430 جرامًا، 21568 قرصًا مخدرًا.

ونجحت الحملات في ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهمًا، وذلك على النحو التالي: 2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 29 فرد محلي، 76 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 214 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 60730 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 231 حكم جناية، 18742 حكم حبس جزئى، 3317 حكم حبس مستأنف، 30432 حكم غرامة، 8008 مخالفات، وضبط 17 متهمًا هاربًا من المراقبة، و10 بلطجية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



