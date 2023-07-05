انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة بني سويف بسهولة ويسر

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية اليوم الأربعاء جولة تفقدية بجامعة بني سويف الأهلية لمتابعة سير العمل يرافقه خلال الجولة الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي بالجامعة ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات، مؤكداً أن الجامعة وضعت جميع إمكانياتها لخروج الامتحانات في سهولة ويسر وتذليل كل المعوقات أمام الطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن أن جولاته التفقدية والمستمرة تأتي في إطار الحرص الدائم على المتابعة الدورية لكل ما يتم تنفيذه داخل الجامعة، وللاطمئنان على حسن سير المنظومة الإدارية والتعليمية، والاستماع إلى الآراء والمقترحات وتذليل العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.

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