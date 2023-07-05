محافظ أسيوط يستعرض جهود المحافظة في اعتماد المخططات التفصيلية والاستراتيجية للقرى والمراكز

خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة حققت إنجازات غير مسبوقة في الاعتمادات التي حصلت عليها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب خلال الفترة الماضية وهو يبرهن على أن المحافظة قد شهدت تطورًا كبيرًا وإنجازات غير مسبوقة في هذا القطاع الهام لدعم خطط التنمية ضمن الجهود المبذولة لإطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال إحدى جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة التي تمت بحضور بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط والعديد من رؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقد استعرض المحافظ - خلال الجلسة - ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في هذا القطاع والجاري إعداده خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي من بينها "الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة" وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة لافتًا إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يسهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية لافتًا إلى التعاون والتنسيق الذي تم مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط.

كما استعرضت المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة – خلال الجلسة - الإنجازات التي تم تنفيذها الفترة الماضية في قطاع التخطيط العمراني بمختلف قطاعاته (الأحوزة العمرانية - المخططات التفصيلية - المخططات الاستراتيجية) مشيرة إلى أنه تم اعتماد الحيز العمراني والمخططات الاستراتيجية لـ 11 مدينة على مستوى المحافظة واعتماد المخططات التفصيلية لـ 6 مدن وجاري الانتهاء من 5 مدن أخرى متبقية فضلاً عن الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 231 قرية والمخططات الاستراتيجية لـ 231 قرية بالإضافة إلى اعتماد المخططات التفصيلية لـ 228 قرية مضيفة أن العزب كان لها نصيب كبير في العمل والإنجاز في هذا القطاع المهم حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 1070 عزبة بمراكز المحافظة المختلفة وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بحوالي 600عزبة جديدة لدراستها واعتمادها في أقرب وقت ممكن.

وقد أشاد المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بالجهود المبذولة من قبل المسئولين بالمحافظة في هذا الشأن ونهو واعتماد أعداد كبيرة من المخططات سواء التفصيلية أو الاستراتيجية أو الأحوزة العمرانية على مختلف المستويات (المدن، القرى، النجوع) لافتاً إلى ضرورة استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة واعتماد باقي المخططات في أسرع وقت ممكن وبدء تنفيذه على أرض الواقع للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.