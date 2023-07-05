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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المنشآت الجديدة

رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المنشآت الجديدة بشرق النيل

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يتفقد المنشآت

تفقَّد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم عددًا من المنشآت الجديدة الجاري العمل بها بمجمع 330 فدانًا بشرق النيل، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ للمشروعات القائمة كافة للاطمئنان على انتظام سير العمل  والتأكيد على  الالتزام بالجدول الزمني.

 وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة طبقًا للجدول الزمنى للخطة المعتمدة، وذلك بعد تفقد مراحل تنفيذ تلك المشروعات، وأكد اتباع المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المبنى كلاً حسب تخصصه ومطابقة للمعايير والمواصفات العالمية، وأبدي رئيس الجامعة بعض الملاحظات، وشددَّ على الالتزام بمعايير واشتراطات  السلامة والدفاع المدني كافة.

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الجريدة الورقية