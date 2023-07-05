أفضل الأدعية لإصلاح العلاقة الأسرية بين الزوجين

يمكن للمسلم، ذكر بعض الأدعية؛ التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء، بشأن طلب الصلح بين الزوجين من الله -تعالى-: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهمَّ ألِّفْ بين قلوبِنا، وأصلحْ ذاتَ بينِنا، واهدِنا سُبُلَ السلامِ، ونجِنا من الظُّلماتِ إلى النُّورِ، وجنِّبْنا الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطنَ، وباركْ لنا في أسماعِنا وأبصارِنا، وقلوبِنا وأزواجِنا وذرياتِنا، وتبْ علينا إنك أنت التَّوابُ الرحيمُ، واجعلْنا شاكرِينَ لنعمتِك مُثْنينَ بها قابلِيها، وأَتمَّها علينا).

وهناك دعاء (اللَّهُمَّ اهْدِني لأَحسَنِ الأخلاقِ لا يَهْدي لأَحسَنِها إلَّا أنتَ، اصرِفْ عنِّي سيِّئَها لا يَصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ)، (اللهُمَّ كمَا حسَّنْتَ خلْقِي فحَسِّنْ خُلُقِي)، اللهُمَّ رُدّ زوجي إليّ ردّاً جميلاً، اللهُمَّ إنّي أسألك باسمك الحبيب الكافي أن تكفيني كلّ أموري مع زوجي؛ وممّا يشوّش خاطري، ويُسهر ناظري، اللهُمَّ ألّف بين قلبي وقلبه كما ألّفت بين قلوب عبادك، اللهُمَّ سخّره لي كما سخّرت البحر لموسى. اللهُمَّ سخّر لي زوجتي وسخّرني لها، وباركني لها، وبارك لي فيها.

وأيضاً: (يا رب، سخّر لي زوجي، وحنّن قلبه عليّ، يا رب ضع في قلبه مواضع الرّحمة والأُلفة، والمودّة والمحبة من عندك، اللهُمَّ جمّلني في عينيه، وجمّله في عيني، وحبّبني إلى قلبه، وارزقني ذريّةً صالحةً منه، اللهُمَّ لا تُفرّق بيني وبينه.

وعن سعد بن أبي وقاص، أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو في آخر صلاته بكل دعاء طيب، ليس به إثم ولا قطيعة رحم، كأن تقول: اللهم أصلح ذريتي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح زوجتي، اللهم يسر لي رزقاً حلالًا طيبًا، اللهم وفق ولاة الأمور لكل خير، اللهم أصلح بطانتهم.