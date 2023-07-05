خلافات الجيرة.. ضبط عامل أصاب نجل خالته بطلق ناري بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي جنوب شرق محافظة سوهاج عامل في بداية العقد الخامس من العمر مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى تعدى عليه نجل خالته بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد . ح . م . م" 42 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب اتهم نجل خالته "مؤمن . ح . م . ا" 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.