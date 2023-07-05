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الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

رصد 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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ضبط المخالفات والظواهر السلبية 

وتمكنت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 1421 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 5778 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 131 قضية فى عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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