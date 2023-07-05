رصد 94 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94652 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 29692 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1431 مخالفة السير دون تراخيص، 12 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفات لشروط التراخيص.

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.