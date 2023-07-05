طفلة تنقذ حياة والدتها بطريقة ذكية| شاهد

أنقذت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، حياة والدتها بطريقة ذكية، من خلال طلب المساعدة من "أليكسا".

الطفلة دارسي، كانت تعلم منذ صغرها، إن والدتها تعاني من مشكلة في القلب ويمكنها طلب المساعدة عبر أليكسا، واستخدمت المساعدة الذكية أليكسا ، مرتين لإطلاق ناقوس الخطر، عندما كانت والدتها البالغة من العمر 27 عامًا مريضة.

وقامت الأم، بإعداد إليكسا، بحيث تتحول إلى أداة للنجاة، وإليكسا عبارة عن كرة صغيرة تعمل على الواي فاي، ويمكن الاتصال من خلالها ، وتعزف ميوزك، وعلمت الأم الطفلة كيفية استخدام جهاز إليكسا في حالة مرضها.

أهم 7 نصائح لمرضى السكر في العيد بعد أكل اللحوم والأطعمة الدسمة

يوصي الأطباء أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة عدم الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون فى عيد الأضحى، نظرًا لتأُثيرها السلبي على صحتهم وخاصة مرضى القلب والسكري.

نصائح لمرضى السكر فى عيد الأضحى

ووفقًا لما ذكره موقع "healthy" الطبي، يقدم الأطباء مجموعة نصائح وإرشادات لمرضى السكر يجب عليهم إتباعها تجنبًا للأمراض في عيد الأضحى بعد تناول اللحوم والأطعمة الدسمة..

نصائح لمرضى السكر فى عيد الأضحى

1- تناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة، مع ضرورة الالتزام بقياس السكر باستمرار والمتابعة مع الطبيب.

2- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية وخصوصا اللحوم، أو تناولها بشكل صحى مشوى أو مسلوق واختيار القطع غير الدسمة.

3- عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، وتناول كميات بسيطة على فترات مختلفة وتقسيم وجبات اليوم.

4- الإفراط في تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.

5- الاهتمام بتناول طبق السلطة مع الطعام، والحد من تناول الدهون والنشويات.

6- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية.

7- ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام بساعتين، حتى لو كانت ممارسة رياضة المشى.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام تنقذ حياة والدتها من خلال طلب المساعدة باستخدام Alexa، الطفلة "دارسي" كانت تعلم منذ صغرها أن والدتها تعاني من مشكلة في القلب ويمكنها طلب المساعدة عبر Alexa".

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