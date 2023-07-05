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بريطانيا تشهد صيفًا ملتهبًا وحرارة لم تسجل منذ 140 عامًا| شاهد البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة السيلساو في كوبا أمريكا
الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة السيلساو في كوبا أمريكا

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن الاتفاق مع المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، من أجل قيادة منتخب السيلساو خلال الفترة المقبلة.

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 خرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم أمام كرواتيا بركلات الترجيح، ليخرج المدرب تيتي ويعتذر عن الاستمرار في قيادة منتخب بلاده.

 أكد إيدنالو في تصريحات صحفية أن المدرب الإيطالي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي، وذلك بعد المفاوضات التي صارت بين الثنائي خلال الفترة الماضية.

 أوضح أن أنشيلوتي سيأتي للبرازيل بعد نهاية عقده مع ريال مدريد والمقرر له يونيو المقبل من عام 2024، ليقود السيلساو خلال بطولة كوبا أمريكا.

 لم يسبق للمدرب صاحب الـ 64 عامًا أن قاد منتخب طوال مسيرته التدريبية، والتي نجح في الفوز بألقاب كثيرة مع الأندية التي دربها، إذْ قاد ريال مدريد في ولايتين وإي سي ميلان وروما وبايرن وميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

أنشيلوتي صانع الإنجازات:

استطاع أنشيلوتي في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وميلان، كما حقق بطولة الدوري مع الأندية التي قادها في الخمس دوريات الكبري، إذْ فاز باللقب مع ريال مدريد في إسبانيا وتشيلسي في إنجلترا، وباريس سان جيرمان في فرنسا، وبايرن ميونخ في ألمانيا، ميلان في إيطاليا.

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