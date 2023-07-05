تعديل السلوك وطرق التعامل مع المراهق.. محاضرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة محاضرة بعنوان " تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" وذلك ضمن سلسة محاضرات عن تعديل السلوك بقاعة المؤتمرات بحضور الدكتورة روحية داوود - أخصائي نفسي اكلنيكى واستشارى نفسي وتربوى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بضرورة إستغلال الأجازة الصيفية لأبنائنا الطلاب لتعلم مهارات جديدة ولغات مختلفة من خلال إقامة الفعاليات وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التي من شأنها الترفية عن الأطفال والشباب.

كما تم عمل ورشه حكي عن تحمل المسئوليه وإماطه الأذي عن الطريق، بالاضافه إلى مسابقات ترفيهية .

وورش عمل مجانية للأطفال تنوعت مابين الأشغال اليدوية والرسم والتلوين حيث تم عمل وردة بالفوم و الشيش طاووك وبرواز بلاستيك وورشه بورتفيه ومقلمه بالفوم وورش اورجامى .

و ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة المختلفة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وتشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية، وكذا الإرتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين