سلاح البازوكا "صائد الدبابات"| فيديو

سلاح البازوكا "صائد" الدبابات.. هو سلاح صاروخي يطلق من على الكتف، قادر على اختراق درع الدبابة والآليات المصفحة.

سلاح البازوكا.. مضاد للدروع ولتجمعات المشاة، لجأت إليه الجيوش بعد دخول الآليات المصفحة لميادين القتال ، لذلك كان لابد للجيوش من أن تبتكر حلولًا لتمكين فرق المشاة من مواجهة المدرعات من مسافات آمنة.

حلول ظهرت للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية ، ودخل سلاح البازوكا، الخدمة عام 1942، وعُرف بين الجنود الأمريكيين بسلاح المدخنة ، واثبت فاعليته بشكل كبير، وهو الأمر الذي دفع الكثير من دول الحلفاء إلى شرائه.

قذيفة بازوكا

عبارة عن صاروخ صغير يعمل بالوقود الصلب ، كما يحتوي رأسه الحربي على شحنة تم تصميمها بشكل يوجه الانفجار نحو نقطة واحدة ، وهو ما يمكنها من اختراق درع الدبابة.

وخضع سلاح البازوكا، إلى عدد من عمليات التطوير بعد الحرب العالمية الثانية، ليتمكن من اختراق المصفحات، مع ويادة حجم القذيفة لتتمكن من اختراق التصفيح، وزيادة مداها.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "سلاح صاروخي يطلق من على الكتف، قادر على اختراق درع الدبابة والآليات المصفحة، هو سلاح البازوكا".

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