عاجل
بريطانيا تشهد صيفًا ملتهبًا وحرارة لم تسجل منذ 140 عامًا| شاهد البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة السيلساو في كوبا أمريكا نفوق آلاف الأسماك بسبب جفاف نهر المجر في العراق (شاهد)
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

استمرار حبس شخص بتهمة الاتجار بالعملة في الجمالية

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

 

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

استمرار حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية في باب الشعرية

 

التحريات الأمنية، كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية 

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تاجر نظارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.

مواد متعلقة

استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة جاره

حبس المتهم في قضية قتل صيدلانية القاهرة الجديدة وإحالته للمحاكمة العاجلة

حبس المتهمين بسرقة عملات أجنبية في النزهة

حبس المتهم بإنهاء حياة شاب في الزاوية الحمراء

حبس تاجر مخدرات في عين شمس

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من سيارة
الجريدة الورقية