الرئيس الروسي: الوضع الحالي للاقتصاد أفضل مما كان متوقعًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إن الوضع الحالي للاقتصاد الروسي أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، وهو يحمل وعدا بالوفاء بجميع المهام المخططة، مضيفا في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين- أنه سيتم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين في المستقبل.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وشدد بوتين وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية: "إنه أمر مهم للغاية" و"لكن نفس القدر من الأهمية هو حقيقة أن النتائج التي حصلنا عليها أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، وأفضل من التوقعات وهذا يبشر بالوفاء بجميع المهام على الأقل في غضون عام".

وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الكثير من الروس وكذلك مواطني دول أجنبية وسياسيين واقتصاديين متفاجئين بما يشهده الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أنها "ليست إشاعات.. أعلم أنها صحيحة".

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع عقده مع أعضاء منظمة "أعمال روسيا": “في بداية اجتماعنا، وفي إطار ملاحظاتي التمهيدية، وذكرت بعض العبارات التكميلية حول قطاع الأعمال الروسي.. إنه ليس قطاعا فارغا، إنها حقيقية وأنا متأكد من أن العديد من الأشخاص في بلدنا، والكثيرين في الخارج، والعاديين من مواطني الدول الأجنبية والسياسيين والاقتصاديين، يتفاجأون ببساطة بما يحدث في الاقتصاد الروسي”.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا الاتحادية صرّحت مرارا أنها ستتعامل مع ضغوطات العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات والتي ما زالت تتزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية نفسها، كما ذكرت الآراء أكثر من مرة أن العقوبات ضد روسيا "غير فعّالة".

كما أكد الرئيس الروسي في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله... وبحسب قوله فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.