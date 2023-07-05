ضبط 1500 كيلو حلوى للأطفال مجهولة المصدر داخل مصنع بالعاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، ومفتشو الإدارة، حملة رقابية استهدفت المرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٤٧٢٩ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية، لوجود منتجات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٧٥ شيكارة معبأ بها مصاصات أطفال، بكل شيكارة ٢٠ كيلو بإجمالي وزن ١٥٠٠ كيلو مصاصات مجهولة المصدر على ذمة المحضر.

كنا تم تحرير المحضر رقم ٥٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات، والمحضر رقم ٥٧٣١ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري غذائي لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية.