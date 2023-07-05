مناقشة أول رسالة دكتوراه لسيدة بدوية (شاهد)

قالت الدكتورة أم العز بريك، صاحبة أول رسالة دكتوراه لسيدة بدوية بجامعة مطروح، إن نساء مصر قادرات على تحقيق إنجازات متتالية، بخاصة في الفترة الأخيرة بعد دعم القيادة السياسية لنا.

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وأضافت "بريك"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء: "موضوع الرسالة تناول أهمية وسائل الإعلام ودورها في تعليم الأطفال مهارات معرفية خاصة بطريقة تفكير الأطفال وقدرتهم على حل المشكلات".

رسالتنا ربطت بين مفهوم خاص بالإعلام ومفهوم خاص بالتربية

وتابعت: "رسالتنا ربطت بين مفهومين، مفهوم خاص بالإعلام ومفهوم خاص بالتربية في تنشئة الأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة، وتم تطبيقها على محافظة مطروح".

وأكدت: “تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعندما حانت الفرصة لفتح قسم للإعلام داخل كلية التربية في جامعة مطروح فكرت في دخول مجال البحث العلمي، رغم أن ذلك جاء في مرحلة متأخرة من عمري، فقد كان ابني يدرس في شهادة الثانوية العامة، بينما كنت أجهز للماجستير”.

تطبيق ما درست في الجامعة مع تخصص ومجال جديد

وواصلت حديثها: "حاولت تطبيق ما درست في الجامعة مع تخصص جديد ومجال جديد اكتسبته بالطفولة في مطروح، فأحببت دراسة تأثير وسائل الإعلام ودورها على أطفال المحافظة في موضوعين مختلفين، موضوع في الماجستير عن المواطنة وأهميتها، وفي الدكتوراة عن المهارات المعرفية لدى الأطفال".