التمييز العنصري في أمريكا ينهي حياة أمهات أفارقة بعد الولادة

ارتفعت عدد الأمهات اللائي توفين في غضون عام من الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الضعف خلال ال20 عامًا الأخيرة، الملفت أن النسبة الأكبر بينهن كانت بين النساء من أصول إفريقية.

قالت صحيفة الغارديان: "إن درسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (غاما) أشارت إلى أن هناك ما يقدر بنحو 1210 حالة وفاة للأمهات الأمريكيات في عام 2019، مقارنة بنحو 5050 في عام 1999.

أرجع الباحثون ارتفاع وفيات الأمهات ذوات البشرة السمراء بعد الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بغيرهن إلى التمييز في الوصول للرعاية الصحية.

ارتفاع عدد وفيات الأمهات من أصول إفريقية بعد الولادة في أمريكا:

اعتبرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: أن أوضاع الصحة العقلية والنفسية للأمهات من بين أكثر الأسباب شيوعًا لوفاتهن بعد الولادة، فيما فيها حالات الانتحار والجرعة الزائدة من المخدرات، إضافة إلى النزيف الحاد والعدوى وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل.

معلمو مدارس الاحتلال يمارسون التمييز العنصري:



يعيش في إسرائيل نحو 150 ألف إثيوبي حاملين الجنسية الإسرائيلية، أرسلتهم الموساد عبر سلسلة من العمليات شديدة السرية في أعداد كبيرة أثناء حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.

تقدّم وزير التعليم الإسرائيلي اليوم الإثنين، باعتذار إلى تلاميذ إسرائيليين من أصول إثيوبية، تمت السخرية منهم من قبل معلّميهم في دردشة عبر الواتساب خلال رحلة مدرسية.

اقرأ أيضًا..انتهاك آدمية الأطفال فى سجون "عوفر" و"مجدو" و"هشارون"

رصدت إحدى التلميذات المحادثة الساخرة على التلاميذ الإثيوبيين، فقامت التلميذة بتصوير الدردشة دون عِلم مُعلمتها، قبل أن تشاركها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفة المعلّمين بأنهم "وصمة عار".

معلميين إسرائيليين يسخرون من الطلاب الإثيوبيين:

تبين أن المعلمين الإسرائيليين أطلقوا على الرحلة المدرسية اسم "الرحلة المدرسية السوداء"، لكونها ضمن التلاميذ ذوي الأصول الإثيوبية، ورصد التلاميذ الرسائل بين المعلمين في محادثات جرت في "جروب" دردشة أنشأها المعلمون.

الطالبة تنشر صور المحادثة:

نشرت التلميذة على منصتها: "صباح الخير على كل التربويين في هذه المدرسة .. يحزنني كعضوة في المجتمع الإثيوبي أن أرى مستوى التدني الذي وصلتم إليه اليوم، فبدلا من تعليمنا بالقدوة وجعلنا نشعر أننا في المكان الأكثر أمانًا، ها أنتم تفعلون العكس تمامًا".

قالت التلميذة: "إن إنشاء غرفة دردشة وإطلاق اسم "الرحلة المدرسية السوداء" عليها دون مراعاة لوجود

تلاميذ من خلفكم وفي سخرية من هؤلاء التلاميذ.. لقد شاهدتُ الصور، ولا أصدق أنها أتت من مدرّسينا".

أضافت بالقول: "أنتم عار، وأنا أشعر بالخزي لأنكم معلمونا وأنكم مَن تقومون بالتدريس لجيل المستقبل"، وتم تعليق عمل المعلمين المتورطين والذين تقدَّموا بالاعتذار لاحقًّا.

وزير التعليم الإسرائيلي يعتذر للطلاب:

تقدم وزير التعليم الإسرائيلي "يوآف كيش" باعتذار للطلاب وإدانته للمعلمين المتورطين في الواقعة.

قال يوآف: "سيتم التعامل مع الواقعة بحزم باستخدام كل صلاحياتنا، وأنا آسف على ما سببّه ذلك من ضيق للتلاميذ، ولن نتسامح مطلقًا مع أمثال هذه الوقائع".

في وقت سابق واجه الإثيوبيون تحديات في ظل عملية دمجهم في إسرائيل بعد معاناة من تذمر وتمييز بين اليهود البيض للإثيوبيين، وعملت السلطات الإسرائيلية على تحسين أوضاع هؤلاء الإثيوبيين؛ حتي تضمن عدم رحيلهم، وتضمن تكاثر العرق الإسرائيلي في العالم.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "ارتفاع عدد وفيات الأمهات من أصول إفريقية بعد الولادة في أمريكا".

شاهد الفيديو..