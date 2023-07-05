وصول 63 ألف طن قمح أوكراني لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 74000 طن بضائع عامة ومتنوعة و116 شاحنة بضائع و76 سيارة.

وشملت حركة الواردات 73000 طن بضائع عامة ومتنوعة و109 شاحنات بضائع و44 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 شاحنات و32 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا البحرى السفينة وادى العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكراني حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة.

كما شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للعبارة القاهرة لنقل عمالة خدمة الحجاج، ويشهد ميناء نويبع تداول 200 طن بضائع عامة ومتنوعة و111 شاحنة بضائع و يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة واستقبلت موانئ السويس السفينة Trammo Marycam وعلى متنها 10 آلاف طن امونيا قادمة من عمان.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2368 راكبًا بموانيها.