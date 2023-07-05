الاحتلال يشن غارات جوية مكثفة على غزة| فيديو

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ، فور الانتهاء من العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عملية كانت مستمرة منذ يومين في جنين بالضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن وفاة 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

وأفادت ناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لوكالة فرانس برس "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".

الاحتلال الإسرائيلي يفتخر بالعداوان على جنين



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات إرهابية على مدينة جنين ومخيمها، وأنهى حياة وأصاب أكثر من 100 شخص، مؤكدًا أن العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي مستمرة حتى تحقق أهدافها وهي ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من جنين مركزًا لها.

وفي بيات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أفاد المتحدث باسم الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قواته حققت عدة أمور بعد حوالي يومين من العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وزعمت قوات الاحتلال العثور على آلاف الوسائل القتالية في مخيم جنين ومدينة جنين ومن ضمنها عبوات ناسفة وأنواع مختلفة من الذخيرة ومختبرات لصناعة المتفجرات".

وتابع أنه استجوب أكثر من 300 مشتبه بهم واعتقال 30 منهم، مضيفا أنه كشف وأحبط 14 شقة لاختباء مقاومين ولإدارة أعمال قتالية.

وأدعى المحتلون، أن قواتهم دمرت 6 مختبرات لصناعة المتفجرات وعثر على أكثر من 300 عبوة ناسفة ومواد لإنتاج العبوات والأسلحة.

وأشار الاحتلال، إلى مصادرة وإبطال مفعول 10 عبوات أرضية شديدة الانفجار، 24 بندقية من نوع M16، ومئات الرصاصات لمختلف أنواع الأسلحة.

وقال الجيش المحتل، إنه صادر أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية بقيمة مئات آلاف الشواكل، فضلا عن مصادرة عشرات كجم من المواد الكيمائية لتصنيع العبوات الناسفة.

وزعم الاحتلال أنه كشف 6 فتحات أنفاق تحت أرضية وبؤرتيْن لتخبئة الأسلحة احتوت على العديد من الوسائل القتالية.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إن ثلاثة مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي داخل ساحة مُستشفى "جنين" الحكومي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، أن اثنين من المصابين جروحهما خطيرة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن خمسة فلسطينيين آخرين، أصيبوا خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة "كفر دان"، غرب محافظة "جنين"، حيث تستمر المواجهات الأعنف بين الفلسطينيين والاحتلال في مدينة جنين ذاتها ومخيمها.

وقالت المصادر إن 4 مواطنين بينهم طفل من "كفر دان" أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، بالرصاص الحي والشظايا والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب الخامس في بلدة اليامون بالرصاص الحي في ظهره، خلال مواجهات.

عدوان الاحتلال على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، وفاة مواطن متأثرا بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وهو ما يرفع عدد ضحايا الاجتياح الإسرائيلي لجنين المستمر منذ، الاثنين، إلى 11 شخصا، فضلا عن إصابة نحو 100 بينهم 20 في حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة أن 3 مواطنين أصيبوا مؤخرا برصاص الاحتلال الحي داخل ساحة مستشفى جنين الحكومي، اثنان منهم بجروح خطيرة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو..