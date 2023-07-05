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الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رفع الإشغالات والتعديات بالاردنية وحي الأندلس بالعاشر من رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

 أشار رئيس جهاز العاشر إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، قامت برفع وإزالة اشغالات وتعديات بمناطق الاردنية، وبحي الأندلس، وبالمجاورة ٥٥، كما تم رفع كشك مخالف بمركز الخدمات بالمجاورة.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة لرصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون، مؤكدا أن الهدف من الحملات تحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق.

الجريدة الورقية