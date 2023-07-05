رفع الإشغالات والتعديات بالاردنية وحي الأندلس بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

أشار رئيس جهاز العاشر إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، قامت برفع وإزالة اشغالات وتعديات بمناطق الاردنية، وبحي الأندلس، وبالمجاورة ٥٥، كما تم رفع كشك مخالف بمركز الخدمات بالمجاورة.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة لرصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون، مؤكدا أن الهدف من الحملات تحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق.