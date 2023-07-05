حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القطامية، حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في منطقة القطامية.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته (مبلغ مالى أكثر من 9 مليـون جنيه - هاتف محمول).

نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخران مقيمان بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثانى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى واعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى الاتجار بالنقد مع باقى المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.