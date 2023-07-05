رئيس جامعة النيل: تبني البنك المركزي مبادرة رواد النيل ساهم في تدعيم بيئة الابتكار

أكد الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية أن تبني البنك المركزي مبادرة رواد النيل التي تم إطلاقها في 2018، ساهم في تعزيز وتدعيم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وقال عقل إن مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات تستهدف في المقام الأول نشر ريادة الاعمال والابتكار في جمهورية مصر العربية، حيث نجحت المبادرة في إنشاء 5 حاضنات ومسرعات للأعمال بالتعاون مع البنوك ساهمت هذه الحاضنات والمسروعات في تخريج العديد من الشركات المصرية التي تعمل في السوق حاليا سواء داخل مصر أو خارجها.

وأضاف أن المبادرة تفتح ذراعيها لجميع الطلاب والخريجين من مختلف الجامعات المصرية، وأصحاب الأفكار والمشروعات لتبني مشروعاتهم ومساعدتهم في تأسيس مشروعاتهم وتطويرها والتوسع فيها وتجاوز التحديات التي تواجهها في الأسواق، مؤكدا أن المبادرة تستقبل كل من لديه فكرة جديرة بالتنفيذ لبلورتها في مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح أن المناهج الدراسية وفلسفة جامعة النيل مبنية في الأساس على تأهيل وتنمية القدرات الإبتكارية وريادة الاعمال لدى الطلاب، مؤكدا أن الشباب المصري واعد ولديه أفكار خلاقة ومبتكرة وقادرة على تغيير واقع ومستقبل الاقتصاد المصري نحو الأفضل، ولفت إلى أن مصر بها أعلى نسبة تأسيس شركات ناشئة في الوطن العربي.

يشار إلى أن مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري نجحت في تدريب وتشبيك أكثر من 1000 شركة مع مستثمرين وخبراء الصناعة، وساعدت أكثر من 260 شركة على التحول الرقمي، كما نجحت مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة في تسهيل الحصول على التمويل بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه، كما وفرت أكثر من 250 ألف خدمة غير مالية منذ بدء التشغيل في يوليو 2019 وحتى نهاية 2022، لأكثر من 100 ألف مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من بينهم 30% من السيدات.

وقام برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، باحتضان نحو 237 شركة ناشئة في مجالات مختلفة، منها 100 شركة بدأت في بيع منتجاتها بالفعل، وساهمت في زيادة مبيعات بأكثر من مليار جنيه بجانب شركات برنامج دعم الصادرات.