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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

استمرار حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية في باب الشعرية

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار، في منطقة باب الشعرية.

 

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في وقت سابق، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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