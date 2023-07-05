عاجل
التخصصات المطلوبة لوظائف المؤسسة العامة للري في السعودية 1444 الاحتلال يشن غارات جوية مكثفة على غزة| فيديو كهربا يرد على شكوى الزمالك بمذكرة لـ "فيفا"
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

مبادرة المسح السمعي تستهدف فحص 46 ألف طفل من ضعاف السمع

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة المسح السمعي، إن المبادرة تستهدف الأطفال حديثي الولادة ومُقامة في وحدات الرعاية الصحية الأولية، لافتًا إلى أنه تم فحص 46 ألف مولود من ضعاف السمع بالـ 3 محافظات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

اقرأ أيضًا .. هيئة الرعاية الصحية تجري الفحص السمعي بـ 91 منشأة صحية 

المبادرة مُقامة على مستوى 3500 وحدة صحية

وأضاف “مصطفى” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن المبادرة مُقامة على مستوى 3500 وحدة صحية، ويتم إجراء الفحوصات اللازمة على المواليد للتعرف عن إن كان هناك مشكلة في السمع، ومن ثم تحديد العلاج المناسب لكل حالة ومتابعته بشكل متواصل، إذ يتم إعادة الكشف بعد أسبوع، وفي حالة استمرار وجود مشكلة بالسمع يتم إحالته لمستشفيات الإحالة الموجودة على مستوى مصر بحوالي 34 مستشفى.

 إجراء عملية زرع قوقعة إذا كان المولود في حاجة إلى هذا الأمر

وتابع المدير التنفيذي لمبادرة المسح السمعي، أنه يتم إجراء عملية زرع قوقعة إذا كان المولود في حاجة إلى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأساليب التي تختلف من كل حالة لأخرى، مؤكدًا أهمية المبادرة إذ يتم الكشف المبكر عن مرض ضعف السمع لدى المواليد في أول 28 يوم من موعد الولادة، وبالتالي تفادي المرض في بداياته.

مواد متعلقة

سماعات الرأس تدمر الجمجمة وتهدد بفقدان السمع .. الطب يحسم الجدل

فحص 4 ملايين و997 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

فحص 4 ملايين طفل ضمن مبادرة "علاج ضعف وفقدان السمع"

فحص 4 ملايين و705 آلاف طفل بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع
الجريدة الورقية