تعزيز الشراكة بين «القومى للاتصالات» وأمازون ويب سيرفسز العالمية

استقبل الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، فاليرى سينجر، المدير العالمى للمهارات لأجل التوظيف بشركة أمازون ويب سيرفسز AWS العالمية والوفد المرافق لها من قيادات برنامج المهارات من أجل التوظيف فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

هدف الاجتماع إلى تعزيز شراكة المعهد القومى للاتصالات وAWS فى مجال تطوير المهارات والكوادر المهنية وتوفير المزيد من الحلول لتوظيف متدربى المعهد محليًا واقليميًا ودوليًا بالإضافة إلى الحصول على الدعم الفنى للبرامج الحالية والخطط المستقبلية للمعهد.

أعقب الاجتماع حلقة نقاش مفتوحة جمعت الضيوف وممثلى 12 شركة من شركاء AWS فى جمهورية مصر العربية بحضور المسئولين عن تنفيذ مبادرات التدريب بالمعهد.

بحث الأطراف سبل زيادة فرص التدريب العملى لمتدربى المعهد بالشركات والمطلوب توفره لتعزيز فرص المتدربين فى التوظيف.

كما أثمر النقاش عن تعريف المهارات والوظائف المستحدثة فى سوق العمل وبناءً عليها سيتم تطوير المزيد من البرامج التدريبية المشتركة لتوفير كوادر للعمل فى الشركات العاملة فى هذا المجال.