تشكيل الإسماعيلى المتوقع لمباراة الأهلي في الدوري المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء اليوم،على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

تشكيل الإسماعيلى المتوقع لمباراة الأهلى في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

في الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، كريم عرفات

في الوسط: محمد حسن، سيرج أكا، كريم الديب

في الهجوم: أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراة اليوم الأربعاء بين الأهلي والإسماعيلي، المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز

ولقي فريق الإسماعيلي الهزيمة من نظيره فريق النجوم بنتيجة هدفين دون مقابل في دور الـ 32 من كأس مصر، وبعدها تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بمسابقة الدوري، ثم خسر من طلائع الجولة في الجولة 30 بهدف نظيف.

وفي الجولة 32 تعادل مع أسوان بهدف محمد الشامي، ليرتكز في المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 34 نفطة.

واستطاع فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي الفوز في 7 مواجهات فقط مقابل 13 تعادلًا و11 مواجهة تذوق فيها طعم الهزيمة، حتى أصبح بعيدًا عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين.

وتمكن فريق الإسماعيلي بمنافسات الموسم الماضي 2021-2022 من إنقاذ نفسه بتحقيق البقاء ببطولة الدوري للموسم الجاري، والذي تحقق في الجولة الختامية، وبالرغم من خسارته لقاء الجولة الأخيرة حينها لكن تعادل غزل المحلة والاتحاد السكندري في لقاء الجولة الأخيرة كان له الدور الأكبر في بقاء الدراويش بمنافسات الدوري الممتاز حتى هذا الموسم.

ويلتقي فريق الكرة الاول بالنادى الإسماعيلي مع نظيره الأهلى فى المواجهة المرتقبة المؤجلة من الجولة الـ 18 التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج الدراويش لتحقيق الانتصار على المارد الأحمر في لقاء سيكون صعب على برازيل مصر.

وتنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي والأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يوليو الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة النصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

إذا حقق الإسماعيلي الانتصار على النادي الأهلي في الجولة المقبلة سيمتلك الفريق 37 نقطة، وحينها سيرتقي للمركز العاشر من الترتيب بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 16.