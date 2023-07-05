أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء، أنها تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ حالة عمار الحدودى.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية.

وأشارت إلى أنه تم دعم منصاتها بالقوة البشرية والأجهزة التقنية لتقديم كافة الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

أعلنت المملكة العربية السعودية، نجاح موسم الحج لهذا العام بالتزامن مع انتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج لهذا العام، وبدأت رحلات العودة تنطلق من جدة إلى عواصم العالم.

وفى هذا السياق رفع مطار الملك عبد العزيز وجوازات السعودية استعدادها لرحلات مغادرة الحجاج.

واكتملت مغادرة جميع الحجاج ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على جهوده في دعم البرنامج وتمكين عدد كبير من المسلمين بالعالم من أداء ركن الحج على نفقته الخاصة، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع وبكل دقة وعناية البرنامج وما يقدم فيه من خدمات وبرامج تعكس حجم الدعم والعناية لهؤلاء الضيوف الذين سيقدم لهم برامج متنوعة بالمدينة المنورة وسيزورون عدد من المعالم التاريخية والحضارية، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تسعى الوزارة لمواكبة التطلعات وتحقيق رسالة البرنامج.

الاستعداد للموسم الجديد

ومن جهة ثانية، بدأت الاستعدادات للموسم الجديد، حيث أعلن وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج المقبل، والمتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، وذلك لضمان الاستعداد المبكر لحج عام 1445، مشيراً إلى أن هذا يعد تحولاً مهماً يساهم في الاستعداد المبكر.

وقال الوزير الربيعة: "إن كل دولة ستبدأ من الآن الاستعداد لحج العام المقبل لنضمن تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن، وأضاف أن هناك تواريخ مهمة جداً ضمن المخطط الزمني.

وأضاف أنه في 16 سبتمبر القادم يتم البدء للاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، وبعد ذلك يتم الانتهاء من تلك الاجتماعات التحضيرية و إتاحة باقات الخدمة في تاريخ 20 ربيع ثاني 1445 الموافق 4 نوفمبر 2023، وبعد ذلك سوف يتم إطلاق معرض ومعتبر خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين في تاريخ 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير 2024، والذي سوف يكون منصة متكاملة و معرضاً متكاملاً لجميع الخدمات المتاحة، والتي سوف تقدم لحجاج بيت الله وتساعد الجميع على اطلاع الخدمات المتاحة".

وأشار إلى أنه فى 25 فبراير يتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر، والدولة التي سوف تنهي تعاقداتها مبكراً سوف يكون لها الأولوية في أخذ الأماكن واختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر".

وأردف: "هنا أؤكد أنه لن يكون هناك مواقع محددة لدول، فالمواقع تحدد على من ينتهي أولاً من جميع التعاقدات ويكون مستعد وجاهز للعام المقبل، والهدف أن نضمن الاستعدادات المبكرة من الجميع حتى نقدم خدمة متميزة وأفضل لضيوف الرحمن، وبعد ذلك يتم البدء بإصدار التأشيرات من تاريخ 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس وإغلاق المسار لإصدار التأشيرات يكون في تاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل وبمشيئة الله يتم بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 1 ذو القعدة 1445 الموافق 9 مايو 2024 بمشيئة الل،ه وبهذه التغييرات نأمل أن نسهل عليكم الاستعداد بشكل أفضل، وكذلك ندعم الشركات المقدمة للخدمة ان تكون على أتم الاستعداد، ونعمل إن شاء الله ان نتعلم من بلاغاتكم وملاحظاتكم لتقديم خدمة افضل ونرتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن".

وأعرب الوزير الربيعة عن شكره لمكاتب شؤون الحج على جهودها والتزامها بالأنظمة والتعليمات، كما شكر أبناء وبنات الوطن الذين ساهموا في خدمة ضيوف الرحمن، وقال: وصلتنا العديد من ملاحظاتكم وبلاغاتكم والتي استفدنا منها كثيراً ونعمل ان يكون حج العام القادم حجاً متميزاً مختلفاً مبني على ما تعلمنا عليه ونأمل أن يكون إن شاء الله حجاً متميزاً ويحقق طموحات الجميع ليحقق السلامة والطمأنينة لجميع حجاج بيت الله، عقب ذلك كرّم الوزير الربيعة شركات الحج والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج.