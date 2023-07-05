عاجل
طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع في غزة
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة

الاهلى والاسماعيلي
الاهلى والاسماعيلي

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية المواجهة المرتقبة بين فريق الأهلي ونظيره الإسماعيلي مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

 

txt

الأهلي يبحث عن الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري أمام الاسماعيلي الليلة

txt

حصاد رحلة حمدي فتحي مع الأهلي بعد انضمامه للوكرة القطري

 

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري المصري

ويلتقي فريق الأهلى أمام نظيره الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى

وتذاع مواجهة الأهلي والإسماعيلي على  قناة أون تايم سبورتس فى إطار الجولة الـ 18 المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وبهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب 

وخاض الفارس الأبيض مباراة ربع نهائي كأس مصر بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمد صبحي.

فى خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح. 

 

فى خط الوسط: محمد أشرف "روقا"  – سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

 

فى خط الهجوم: محمود عبدالرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

وجاء على دكة البدلاء كل من:

محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباراة الأهلى والإسماعيلي

1- الأهلي 69 نقطة 

2- بيراميدز 67 نقطة 

3- فيوتشر 58 نقطة 

4- الزمالك 56 نقطة 

5-  المصري البورسعيدي 44 نقطة 

6- المقاولون العرب 43 نقطة 

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة 

9- فاركو 41 نقطة 

10- سموحة 36 نقطة 

11- البنك الأهلي 35 نقطة 

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة 

13-  الإسماعيلي 34 نقطة 

14-  أسوان 33 نقطة 

15- طلائع الجيش 33 نقطة 

16- الداخلية 32 نقطة 

17- غزل المحلة 32 نقطة 

18- حرس الحدود 21 نقطة 

مواد متعلقة

الأهلي يبحث عن الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري أمام الإسماعيلي الليلة

رسميًا.. برونو سافيو يرحل عن الأهلي وينضم لصفوف بوليفار البوليفي

الأهلي السعودي يعلن رسميا ضم البرازيلي فيرمينو

ثناني الأهلي المصاب يطير إلى النمسا

الوكرة القطري يعلن ضم حمدي فتحي من الأهلي

الأهلي والزمالك.. الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة
الجريدة الورقية