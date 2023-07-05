رجل اشترى "بروكلي" واكتشف الصدمة بعد 3 أيام في الثلاجة

تعرض رجل أمريكي لصدمة، بعدما اشترى قطعة “بروكلي” من متجر خضراوات ووضعها في الثلاجة، ليكتشف المفاجأة بعد 3 أيام.

وجد الرجل ويدعى نيفيل لينتون حين، ثعباناً ملتفاً داخل قطعة البروكلي، ليبلغ السلطات في منطقة ستوربريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وأصيب الرجل بالفزع الشديد على وقع رؤيته الثعبان داخل الثلاجة، مؤكدًا لوسائل إعلام أمريكية أنه لا يصدق حتى هذه اللحظة ما رأته عينه داخل منزله.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 63 عاما لصحيفة "ديلي ستار" إنه اعتاد شراء الخضروات من ذلك المتجر، مؤكدًا أنه لم يصادف شيئًا كهذا طوال حياته.

وأوضح أنه ابتاع قطعة البروكلي وأحضرها إلى المنزل ثم وضعها في الثلاجة وتركها لمدة 3 أيام، وحين عاد لإخراجها من الثلاجة وجد الثعبان ملتفًا داخلها.

وأسرع الرجل الستيني في طلب المساعدة من جيرانه وأقاربه للتعامل مع الثعبان، موضحًا أن السلطات نقلته إلى حديقة قريبة من المنزل، بعد تأكدها من سميته.

وأضاف الرجل للصحيفة أن هذا النوع من الثعابين يعود منشأه إلى جنوب غرب أفريقيا، مشيرا إلى أن لدغاته سامة وعادة ما تلحق الأذى بالبشر.

وتواصل الرجل مع متجر الخضروات الذي ابتاع منه قطعة البروكلي، وعبرت إدارة المتجر عن دهشتها من الواقعة، مؤكدة أنها الأولى من نوعها، كما اعتذرت للرجل على الأمر.