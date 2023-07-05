الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

نقيب الموسيقيين التونسي يهاجم منظمة حفل أحمد سعد.. هاوية وأقوالها متضاربة

أحمد سعد
أحمد سعد

علق نقيب المهن الموسيقية في تونس، ماهر همامي، على أزمة المطرب أحمد سعد ومنظمة حفله الأخير في تونس.

وقدّم «همامي» اعتذاره إلى المطرب أحمد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، مهاجمًا منظمة الحفل زكية المنصوري، قائلًا: «هاوية وأقوالها متضاربة، ولا يشرفنا كنقابة تونسية ولا منظمي حفلات انضمامها لنا».

وأوضح أنه يعتذر باسم المهن الموسيقية التونسية للفنان أحمد سعد، عن سوء تنظيم حفله في تونس، لافتًا إلى أن النقابة ستصدر بيان اعتذار إلى أحمد سعد.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن الفنانين والشعب التونسي يكنون الاحترام والتقدير للمطرب أحمد سعد، واصفًا إياه بأنه ذو قامة فنية كبرى، مبينًا أن ما حدث في الحفل لا يمثل الشعب التونسي، ولا نقابة الموسيقيين، ولا وزارة الثقافة التونسية.

وقدّم «همامي» اعتذاره إلى المطرب أحمد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، مهاجمًا منظمة الحفل زكية المنصوري، قائلًا: «هاوية وأقوالها متضاربة، ولا يشرفنا كنقابة تونسية ولا منظمي حفلات انضمامها لنا».

وأوضح أنه يعتذر باسم المهن الموسيقية التونسية للفنان أحمد سعد، عن سوء تنظيم حفله في تونس، لافتًا إلى أن النقابة ستصدر بيان اعتذار إلى أحمد سعد.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن الفنانين والشعب التونسي يكنون الاحترام والتقدير للمطرب أحمد سعد، واصفًا إياه بأنه ذو قامة فنية كبرى، مبينًا أن ما حدث في الحفل لا يمثل الشعب التونسي، ولا نقابة الموسيقيين، ولا وزارة الثقافة التونسية.
 

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