بسمة وهبة تهاجم مطربًا كبيرًا.. اتعلم التواضع (فيديو)

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة مطربا لم تذكر اسمه خلال حديثها عن وفاة الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قائلة: "أنت بقيت مادي جدا، ومش كل حاجة الفلوس، ويا ريت تتعلم التواضع، النهاردة في نجوم أكبر منك بكتير جدا اتصلوا وقالوا كلام حلو في حق زميلهم الراحل علاء عبدالخالق".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" مساء الإثنين "عندما دافعت عنك، لم أكن أقصدك، لكني كنت أدافع عن بلدي، ولست حزينة من هذا الأمر، ولكن أنت متستاهلش إن الواحد يتكلم عنك، لأنك كنت بتتفرج على الحلقة ومش عاوز تدخل وترد او تعتذر، رغم إننا كنا عمالين نتكلم عنك بكل محبة".

الفن مش بفلوس ويا ريت تتعلم من الأصغر منك

وأكدت: "الفن مش بفلوس، ويا ريت تتعلم من الأصغر منك، تامر حسني محدش بيطلب منه حاجة إلا لما يعملهاله.. الأطفال المرضى اللي نفسهم يشوفوه بيروح لهم، والعاملين اللي نفسهم يقابلوه، عامل قاله نفسي أشوف الفيلم، قاله أنا هعدي وهاخدك، وتامر بيجامل أصحابه كمان، لكن أنت فاهم الفن غلط وبتساويه بالدولار وبالفلوس، عيب عليك ويا ريتك تتعلم من الأساتذة المحترمين، مثل هشام عباس ومحمد فؤاد ومنى عبدالغني وعصام كاريكا وأيمن بهجت قمر وخالد أحمد منيب".

ونعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان الراحل علاء عبدالخالق، قائلة: "هذا الفنان الرائع لم يختلف معه أو عليه أي شخص، كان رجلا جميلا وشخصا مهذبا ومحترما".

وأضافت بسمة وهبة : "جيل كامل ينعي كل ذكرياته، لأنه فنان كبير وأصيل، وملايين من المصريين والعرب قلوبهم حزينة بسبب رحيله، لدينا أعداد كبيرة من المنشورات والشرايط والصور لعلاء عبدالخالق المتداولة على السوشيال ميديا".

وتابعت بسمة وهبة : "نتحدث عن جزء من ذكرياتنا، والفنان الراحل كانت بدايته مع فرقة الأصدقاء واكتشفه الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، وكانت هذه الفرقة تضم الفنانة والإعلامية الزميلة منى عبدالغني والفنانة المعتزلة حنان، وكانت بدايتهم أغنية وإحنا فايتين على الحدود، وكانت من أجمل الأغاني التي غناها كل الشباب، حيث عبرت عن حب الوطن وأثرت في الصغير والكبير".