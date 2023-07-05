السعودية تحسم الجدل في أزمة حقل "الدرة" المتنازع عليه

أكّدت السعودية أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج العربي الغنيّة بالموارد الطبيعية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وأضاف المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني".

والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تزعم طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل الذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.

والإثنين، جدّدت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلّها بالفشل.