أسويرو: الفوز بسداسية نتيجة لا تحدث كثيرا.. ونمتلك حاليا فريقا قادرا على المنافسة

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس مصر والفوز على المقاولون العرب في مباراة دور الثمانية اليوم.

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وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" اعتذر للكابتن شوقي غريب ولفريق المقاولون العرب بالكامل بعد تصرف إبراهيما نداي في لقاء اليوم بالاستعراض بالكرة بعد التقدم بسداسية، لأنه يرى أن هذا الأمر فيه نوع من الغرور".

وأضاف أوسوريو قائلا :" النتيجة الكبيرة التي تحققت في مباراة اليوم لا تحدث كثيرا بصفة عامة في المباريات، وحاجز اللغة هو ما منعه من الحديث من اللاعبين لمطالبتهم بعدم استفزاز الخصم، لأنه من الطبيعي أن يخسر أي فريق بنتيجة كبيرة".

وأوضح المدير الفني أن الزمالك قدم شوط أول ممتاز، وكان سعيد جدا بأداء الفريق خاصة في أول 35 دقيقة، وبعدها تراجع الأداء بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وكان أول تهديد للمقاولون لمرمى الزمالك في الدقيقة 30.

وتابع أوسوريو :" الزمالك سيطر على مجريات اللعب في المباراة ومنحنا الفرصة لبعض اللاعبين في لقاء اليوم بعد التقدم أمثال سامسون وناصر منسي وعمرو السيسي وعمر جابر ونجحنا في إعادة جزء من مستوى اللاعبين، ونجهز الفريق بشكل محترم وهناك تحسن ملحوظ في أخر فترة، ونستطيع أن نقول أننا نمتلك فريقا قادر على المنافسة".

أوسوريو يتحدث عن مستوي ثلاثي الزمالك الأولمبي

وأضاف المدير الفني :" سعيد بمستوى ثلاثي الزمالك حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق مع المنتخب الأولمبي لأنهم يمثلون الزمالك، كما أن عودة دونجا ومصطفى شلبي والونش من الإصابة ستجعل الفريق أقوى وقادر على المنافسة".

وأكد أوسوريو أن الزمالك يتحسن من مباراة للأخرى، مضيفا أنه أجرى التبديلات بعد 12 دقيقة من الشوط الثاني لإراحة زيزو وشيكابالا والجزيري، موضحا أن أداء الزمالك الهجومي تحسن وهناك تطور في إنهاء الهجمة، مشددا على أنه لم يتوقع الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

وقال المدير الفني :" الفريق خاض معي 52 تدريبه وتدربنا على 3 طرق لعب مختلفة، واللاعبون يعلمون جيدا واجبات مراكزهم، وستكون مباراة الأهلي فرصة كبيرة لاثبات أننا نستطيع منافستهم.

وأوضح أوسوريو أن عودة لاعبي المنتخب الأولمبي ودونجا والونش سيعطون الفريق المزيد من القوة وسيكون هناك تحسن في الناحية الدفاعية

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية للبطولة ليضرب موعدا مع بيراميدز في دور الأربعة .